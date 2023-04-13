Патрушев оценил идею применять нормы шариата вместо законов Патрушев отверг возможность применять нормы шариата вместо законов на Кавказе

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Николай Патрушев

Применять нормы шариата вместо светских законов на Северном Кавказе нельзя, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что международные экстремистские террористические организации усиливают в северокавказских регионах работу по вербовке, передает ТАСС.

Особо следует отметить, что не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп, — сказал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что США и Великобритания имеют подготовленный и оснащенный необходимым оборудованием спецназ, который предназначен для проведения подводных диверсий. По его словам, аналогичные подразделения есть и у других членов НАТО, однако они используют их только с одобрения страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе.

Ранее Патрушев также заявил, что внешней политикой США руководят главы крупных американских корпораций, которые хотят сохранить международное доминирование. По его мнению, Вашингтон давно уже стал абсолютным чемпионом по количеству развязанных войн и конфликтов во всем мире, а также по «незаконной охоте на граждан других стран».