«Патриотического настроя недостаточно»: Путин назвал условие для успеха РФ Путин: для успеха России нужны патриотизм и специалисты в каждой области

Одного патриотического настроя недостаточно, чтобы страна была успешной, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. По его словам, которые приводит Кремль, для этого также нужны специалисты. Путин призвал создать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.

Конечно, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит Родину, готов <...> даже и к самопожертвованию, но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешна. Нужно и то и другое, — сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе встречи со студентами заявил, что случаи злоупотребления патриотизмом не могут подорвать саму идею любви к Родине. По его словам, против Отчизны кто-то может выступать либо из-за непонимания, либо «по заказу нашего противника».

Также глава государства отказался считать либерализм проклятием, отметив, что у этого политического течения есть множество направлений. Он подчеркнул, что некоторые из представителей этого движения распространяют штамп, будто патриотизм — это пристанище негодяев.

В декабре члены Совета Федерации приняли решение создать Совет по военно-патриотическому воспитанию граждан при верхней палате российского парламента. По словам главы комитета СФ по обороне и безопасности Владимира Булавина, создание органа позволит более эффективно решать задачи по формированию чувства любви и уважения к Родине у россиян.