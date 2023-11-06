Патриарх Кирилл рассказал, как определить принадлежность к русскому народу Патриарх Кирилл: принадлежность к русскому народу нужно определять верой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Только те, кто ходит в православные храмы, могут считать себя русскими, заявил патриарх Кирилл после литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве. Он отметил, что под русскими имеет в виду также украинцев и белорусов, потому что они упомянуты в «Повести временных лет».

Очень важно, мои дорогие, чтобы понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось сегодня глубокой православной верой. А те, кто говорит «мы русские», а в храм не ходит? Задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, дедов, бабушек, прадедов и пращуров, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях? — сказал он.

Патриарх добавил, что время сейчас такое, что его «нельзя проспать». По его мнению, нужно «отбросить все сомнения» и «приходить в храм», чтобы помолиться за тех, кто «сегодня за Русь жизнь свою отдают».

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что русская религиозная идентичность, на защиту которой встал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не представляют угрозы представителям других конфессий. По его словам, позиция главы Русской православной церкви (РПЦ) может показаться категоричной, но она построена на высоконравственной основе.