Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за президента страны Владимира Путина, передает «Интерфакс-Религия». Кирилл заявил, что Россия играет особую роль в мировой истории, и сегодня эта особая миссия вновь на нее возложена.

Сегодня мы живем в это очень непростое время, и потому наши молитвы особенно — о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Путине, на котором лежит особая ответственность, а также о всех военачальниках и тех, кто во власти, чтобы Господь умудрил, укрепил, вразумил, оградил от грехов и от ошибок и одновременно вдохновил на действия, которые бы принесли Отечеству нашему защиту от всяких внешних, даже, может быть, опасных и страшных самых угроз​, — сказал патриарх.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. По его словам, глава государства Владимир Путин находится на круглосуточной связи со всеми военачальниками, в том числе руководством Минобороны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проходящие во время СВО выборы продемонстрировали консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента страны Владимира Путина о необходимости ее проведения. Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты.