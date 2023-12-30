«Партия пацанов и чушпанов»: Медведев составил прогноз на 2024 год Медведев составил ироничный прогноз на 2024 год

В 2024 году в России будет создана новая партия — пацанов и чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом «за незаконную предвыборную агитацию на асфальте», пошутил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, США и Канада в свою очередь национализируют военно-промышленные комплексы и выделят Украине кредит в размере $25,5 трлн. Свой прогноз на 2024 год политик опубликовал в Telegram-канале.

Национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала. Выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 трлн долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена, — написал Медведев.

Обычные полицейские формирования в странах Европы будут заменены «укробандеровскими полицаями», а президент США Джо Байден объявлен в розыск после неосторожного ухода со сцены. Бывший глава государства Дональд Трамп получит приговоров в виде 99-летнего тюремного заключения, добавил политик, а места в сенате захватят мумии-инопланетяне с военных баз США.

Захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇 (императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии. Итак, новый, 2024 год принесет нам много интересного. Ждем с нетерпением! — заключил Медведев.

Агентство Bloomberg тем временем подвело итоги уходящего года, согласно которым он стал худшим для доллара с начала пандемии коронавируса. По данным агентства, индекс американской валюты за 2023 год сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением с 2020 года.