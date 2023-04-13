Парализуют работу ООН: депутат ГД о ситуации с визами для делегации РФ Депутат Госдумы Чепа связал невыдачу виз российской делегации с парализацией работы ООН

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Посол России в США Анатолий Антонов предпринимает определенные шаги для разрешения ситуации с визами для российской делегации, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, возможно, что кто-то хочет буквально парализовать работу ООН. В этом случае в рамках сложившейся ситуации эти цели выполняются, заметил Чепа.

В данный момент наш посол Антонов предпринимает определенные шаги для разрешения этой ситуации. Но если кто-то хочет, чтобы Совет Безопасности и ООН не выполняли своих функций, то тогда все логично. И таким образом эти люди достигают своих определенных поставленных целей, — подчеркнул Чепа.

Антонов в свою очередь сообщал, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие в Нью-Йорк спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, также не оформлены визы для делегации, которая должна принять участие в апрельских мероприятиях ООН. Он призвал Вашингтон как можно быстрее оформить необходимые для делегации и журналистов документы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле негативно оценили отказ выдать визу Лаврову.