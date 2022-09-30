«Падать вниз всегда легче»: Захарова о заявке Украины на вступление в НАТО Захарова: Украина определила свой путь, подав заявку в «натовскую помойку»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на информацию о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. По ее словам, 30 сентября каждая сторона определила свой дальнейший путь и Украина, представленная в роли «мясника, убивающего женщин и детей», выбрала «натовскую помойку», в то время как Россия предпочла «набирать высоту».

Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, — в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом! — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Он отметил, что фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.