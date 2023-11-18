Оверчук рассказал, кто приветствовал российскую делегацию на саммите АТЭС Российскую делегацию на саммите АТЭС приветствовали Джо и Джилл Байден

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в соответствии с протоколом приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, передает «Интерфакс» заявление вице-премьера Алексея Оверчука, возглавляющего делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, супруги вежливо поздоровались с представителями РФ.

Вчера у нас было протокольное мероприятие, и нас принимали в соответствии с протоколом. Меня приветствовали, в том числе, президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди, поздоровались, — добавил вице-премьер.

По словам Оверчука, в период председательства США на саммите наблюдаются попытки политизировать повестку дня, однако отношение к российским участникам уважительное и спокойное. Вице-премьер выразил надежду, что АТЭС останется исключительно экономическим форумом, несмотря на попытки внести политический характер в обсуждаемые вопросы.

Саммит АТЭС прошел в Сан-Франциско в период с 11 по 17 ноября. Помимо России участие в мероприятии приняли делегации из Австралии, Канады, Индонезии, Японии, Сингапура, Таиланда, Китая, Мексики и ряда других государств. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство США выдало визы не всем членам российской делегации.