«Ответ у нас есть»: Силуанов о незаконном использованнии активов России Силуанов посоветовал Западу ждать зеркальный ответ на использование активов РФ

Фото: kremlin.ru

Антон Силуанов

Москва готова к зеркальному ответу в случае незаконного использования активов страны за рубежом, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Он напомнил, что у России есть замороженные деньги на счетах «С», с которых точно так же идут определенные доходы.

Теперь они говорят следующее: «Ну ладно, золотовалютные резервы мы пока не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые мы определяем». У нас то же самое есть, все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах «С», у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть, — заявил Силуанов.

По словам министра, он всегда был убежден в том, что имущество других стран — это табу, на которое не распространяются никакие санкции. Однако сейчас у Запада поменялась идеология, поэтому теперь на него не распространяются никакие правовые основы, констатировал Силуанов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что переговоры стран — участниц G7 касательно использования замороженных российских активов проходят без накладок. Вместе с тем она отметила, что существуют вопросы, в которых «нужно разобраться».