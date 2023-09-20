«Отвернулся от России»: в Госдуме «отправили» Пашиняна на Запад Журавлев: Пашинян отвернулся от России по вопросу Карабаха

Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян отвернулся от России по вопросу Карабаха и предпочел в качестве гарантов безопасности Запад, сообщил NEWS.ru депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Он также отметил, что Ереван юридически не признавал Карабах.

Армения никогда юридически Карабах не считала своим и защищать не собиралась. Поэтому и не следует перекладывать с больной головы на здоровую. От нас Пашинян отвернулся, предпочитая, чтобы гарантами его безопасности был Запад, так пусть с него теперь и спрашивает, — сказал он.

Депутат подчеркнул, что нахождение российских миротворцев поможет удержать стабильность в регионе.

Надеюсь, что в многострадальный Карабах, который по всем международным нормам всегда принадлежал Азербайджану, придет долгожданный мир, и способствовать его установлению будет как раз российский миротворческий контингент. До тех пор, пока в Карабахе не наладится нормальная жизнь, без огня и провокаций, считаю, что нахождение наших войск оправданно и чрезвычайно необходимо, — добавил Журавлев.

20 сентября в Минобороны Азербайджана и России заявили о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ. В Баку сообщили, что за сутки с начала антитеррористических мероприятий на территории Карабаха были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что военные не ведут огонь по отступающим подразделениям противника. Одним из условий прекращения огня стало полное разоружение и отвод армянских войск с территории Азербайджана. Российские миротворцы оказывают мирным жителям Карабаха всю возможную помощь.