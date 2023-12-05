Депутат Госдумы от КПРФ отказался от своих полномочий Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Блоцкого по его заявлению

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Владимир Блоцкий

Госдума приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата от КПРФ Владимира Блоцкого, сообщает РИА Новости. Основанием для этого стало заявление парламентария.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича <...> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в проекте.

Некоторое время назад первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что Блоцкий продолжит работу с партией, сосредоточившись на вопросах сельского хозяйства. Еще одним направлением деятельности экс-парламентария станет укрепление сотрудничества России с Китаем, а также африканскими и латиноамериканскими странами. Решение о замещении вакантного места в Госдуме КПРФ примет в установленные законом сроки, добавил Афонин.

Ранее сообщалось, что глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков подал в отставку после очередного нападения собак на местных жителей. Чиновник сообщил, что причиной послужило возбуждение уголовного дела из-за нападения животного на ребенка в селе Засопка 29 ноября. До этого суд уже штрафовал Машукова за неисполнение обязанностей.