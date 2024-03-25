«Отмазывают Украину»: Захарова указала на промашку США Захарова: США после теракта отмазывают Украину и прикрывают Зеленского

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Вашингтон после теракта в «Крокус Сити Холле» отмазывает Киев, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Штаты пытаются упоминанием запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) прикрыть себя и украинского президента Владимира Зеленского.

Американские политинженеры загнали себя в ловушку рассказами про то, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершен запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Отсюда и ежедневное «отмазывание» Вашингтоном своих подопечных в Киеве, и попытка прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенной ИГИЛ, — констатировала дипломат.

Ранее Захарова подчеркнула, что до момента завершения расследования деталей теракта в «Крокус Сити Холле» любые попытки США оправдать Украину следует рассматривать как улику. Вашингтон очень быстро сделал выводы о непричастности Киева, хотя с убийством президента Джона Кеннеди не может разобраться уже 60 лет, обратила внимание представитель ведомства.

Захарова заметила, что предвзятость США в таких вопросах наглядно продемонстрировала в прошлом ситуация с подрывами «Северных потоков». Сначала США заявили об участии Украины в этом, но потом ушли «на дно», напомнила она.