«Это их стиль»: Путин о фармкомпаниях, проталкивающих лекарства в России Путин раскритиковал действия фармкомпаний, проталкивающих лекарства в России

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Иностранные фармкомпании, «проталкивающие» в России свои лекарства, в том числе за деньги, делают так везде — и в Европе, и в США, это их стиль работы, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава государства прокомментировал слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина о том, что совместно с ФСБ служба разбирает ситуацию с привлечением иностранными фармкомпаниями ряда руководителей медучреждений и медработников в 30 субъектах РФ для «проталкивания» своих лекарственных средств за вознаграждение.

Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы, — сказал Путин.

Чиханчин в свою очередь отметил, что в условиях санкционного давления такие действия надо пресекать.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый напомнил, что Минфин США решил вывести из-под антироссийских санкций сельскохозяйственную и медицинскую продукцию. Он отметил, что проблем с поставками медицинского оборудования тоже не ожидается.

Весной в России изменились правила продажи лекарственных препаратов. С 1 марта врачи обязаны указать на выписанных рецептах срок их действия и степень срочности. Теперь на рецептах появятся категории срочности, когда лекарства обязаны предоставить: в течение одного или двух дней.