«Очевидный ультиматум»: Лавров о «формуле мира» Зеленского Лавров: готовящееся Зеленским предложение России будет очевидным ультиматумом

Готовящееся президентом Украины Владимиром Зеленским предложение России по урегулированию конфликта будет очевидным ультиматумом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что украинский лидер не позиционировал свою «формулу мира» как переговоры.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом, — заявил Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров напомнил, что Зеленский, а также глава президентского офиса Андрей Ермак высказывали мысль о том, что встреча в Швейцарии пройдет без участия России. Киев намеревается «отшлифовать» и «довести до ума» формулу, а только потом передать Москве, отметил дипломат.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе парижской конференции 20 глав государств в поддержку Киева заявил, что мира на Украине нельзя достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Австрийский политик добавил, что готов вновь встретиться с российским лидером, если это принесет пользу.