Оценена возможность исполнителей теракта в «Крокусе» выплатить компенсации Мальцев: исполнители теракта в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, заявил РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев. Он отметил, что в любом исправительном учреждении России трудовая деятельность является обязательной. По словам общественника, наиболее популярны швейное дело, производство мебели и металлообработка.

Однако, добавил Мальцев, в действительности такую работу имеет только треть осужденных. Это связано сразу с несколькими факторами. Зарплата заключенного не может быть меньше МРОТ, но она зависит от его квалификации и наличия заказов.

Мальцев добавил, что часть заработанных средств осужденных удерживается на содержание в исправительном учреждении и на выплаты подоходного налога. Оставшиеся деньги можно взыскать в счет компенсации пострадавшим, но это будет скромная сумма.

Полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой, — заключил Мальцев.

Бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Валентин Степанков ранее рассказал, что, согласно нормам международного права, вопрос о выдаче Таджикистану обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на данном этапе не подлежит рассмотрению. По его словам, это дело должно быть расследовано в РФ и приговоры вынесут российские судьи.