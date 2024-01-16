«Общие туалеты»: Путин объяснил, почему россияне бегут с Запада Путин заявил о желании уехавших на Запад россиян вернуться на родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все больше граждан России, которые уехали на Запад по разным причинам, хотят вернуться на родину, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами муниципалитетов субъектов России. По его словам, которые приводит ТАСС, трудно растить детей в условиях, которые создаются в некоторых зарубежных странах, где, например, организованы общие туалеты для мальчиков и девочек.

Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое, — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, такое положение вещей уже стало обыденным для Запада. Однако людям с традиционными человеческими ценностями очень трудно жить в подобных условиях, уверен Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что возвращающиеся из-за границы россияне должны понимать последствия своих поступков. По его словам, на родине их не ждут с распростертыми объятиями. Он считает, что уехавшие граждане совершили предательство по отношению к стране, близким и родным.