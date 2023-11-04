Новак раскрыл цели России по производству СПГ Новак: в 2023 году Россия планирует произвести около 30 млн тонн СПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Россия произведет около 30 млн тонн сжиженного природного газа в текущем году, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». По его словам, перед страной стоит задача занять долю в 20% на мировом рынке. Трансляцию публикует портал Российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

Мы планируем выйти к 2030 году на уровень производства СПГ порядка 100 млн тонн, а в этом году, для сравнения, это 30 млн тонн, — сообщил Новак.

На текущий момент Россия производит около восьми процентов СПГ в мире, добавил он. Согласно данным Росстата, соответствующие показатели стабильно увеличиваются уже два года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности увеличить производство сжиженного природного газа на экспорт. По его словам, Россия также располагает возможностями для строительства новых трубопроводов.

Кроме того, он добавил, что РФ пока что вынуждена платить Украине деньги за транзит газа в Европу, поскольку необходимо выполнять обязательства, данные контрагентам. Несмотря на это, Россия остается в плюсе, уточнил глава государства.