Новак потребовал увеличить производство зимнего дизельного топлива

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Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива, передает Telegram-канал правительства. Эта мера должна коснуться северного завоза и внутреннего топливного рынка.

Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза, — указано в сообщении правительства.

Вместе с тем вице-премьер поручил Минсельхозу совместно с руководством регионов продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям. В ходе мероприятия он отметил стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, а также падение биржевых и мелкооптовых цен и стоимости топлива для производителей сельскохозяйственной продукции.

Отдельное поручение было адресовано Федеральной антимонопольной службе — ведомству поставлена задача по организации проверок в проблемных регионах касательно снижения цен на автозаправочных станциях и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с колебаниями биржевых цен, на тех площадках, где это топливо закупается.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее заявлял, что основной причиной роста цен на топливо в России является «серый» экспорт. По его словам, часть объемов топлива, продававшихся нефтеперерабатывающими заводами на внутреннем рынке, приобреталась перекупщиками.

Как сообщалось ранее, правительство России может снять запрет на экспорт дизельного топлива. По словам Новака, это изменение затронет две трети от объемов поставок на заграничные рынки. Он подчеркнул, что России необходимо продолжать экспортировать топливо, так как она производит больше нефтепродуктов, чем потребляет.