«Никто не требовал»: Хинштейн о цензуре ЛГБТ в сериалах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в очередной раз заявил о том, что принятые в России в недавнем времени законы запрещают не само упоминание понятия ЛГБТ, а его пропаганду. Таким образом парламентарий отреагировал на замечание журналистки Ксении Собчак о том, что видео сервисы начали редактировать фильмы и сериалы, убирая оттуда любые упоминания нетрадиционных отношений, что в результат приводит к существенному сокращению хронометража и полную потерю смысла сюжетов.

Ранее Собчак обратила внимание на информацию о том, что сервис «Амедиатека» вырезал из сериала «Эйфория» два часа хронометража, содержащие сцены с ЛГБТ-людьми или действия с наркотиками. Ранее схожему редактированию подверглись сериалы «Секс в большом городе» и «Белый лотос». Журналистка отметила, что перед принятием закона о «пропаганде нетрадиционных отношений» один из его авторов, депутат Александр Хинштейн, уверял, что документ не будет запрещать упоминание ЛГБТ.

Благодарю Ксению Анатольевну за постоянное и неослабевающее внимание к нашим законам об ЛГБТ-пропаганде. Вновь подтверждаю, что наши законы запрещают не само упоминание ЛГБТ, а его пропаганду. И приведённые ей примеры — этот тезис отнюдь не опровергают, — написал депутат.

Он отметил, что цензурирование сцен сериалов является инициативой самих видеосервисов, при этом у Роскомнадзора нет никаких претензий к данным фрагментам и закон не обязывает там что-либо менять.

Также Хинштейн отметил, что еще до принятия закона депутаты общались с ведущими онлайн-кинотеатрами и обсуждали механизмы реализации новых норм, договорившись, что «на начальном этапе (как минимум 1-й квартал) будет действовать профилактический период».

Регулятор (РКН) не привлекает никого к ответственности, а в рабочем порядке направляет конкретные, обоснованные претензии по конкретным фрагментам или произведениям, после чего — АВС (аудиовизуальный сервис) принимает меры. В свою очередь, АВС сам может запросить у РКН оценку фильмов, — пояснил депутат.

По его словам, подобный канал рабочего взаимодействия установлен между РКН и всеми 24 российскими онлайн-кинотеатрами. За месяц с момента подписания законов регулятор передал по этим каналам претензии по семи фильмам, где усматриваются признаки ЛГБТ-пропаганды. Примеры, приведенные Собчак, к ним не относятся. Хинштейн подчеркнул, что для него остается непонятным, для чего видеосервисы «занялись таким обрезанием».

Возможно, это была излишняя перестраховка по принципу «Заставь дурака Богу молиться». А может, и некий провокативный «хэппенинг». Не знаю, — резюмировал депутат.

Ранее Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Оно заведено в отношении книжного издательства Popcorn books.