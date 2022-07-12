«Никакой смертной казни»: ДНР вряд ли расстреляет иностранных бойцов Если Россия присоединит новые территории, на них начнет действовать мораторий на смертную казнь

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Оглашение приговора Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников

Если Донецкая Народная Республика (ДНР) войдет в состав России, эта территория начнет подчиняться российским законам и правоприменительной практике, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. Это значит, что в таком случае смертная казнь, которую суд ДНР назначил нескольким иностранцам, не будет приведена в исполнение.

Если они входят в состав России, то, конечно, не только законодательство наше, но и практика наша там будет. Если они входят в состав России, никакой смертной казни не применят, — сказал депутат.

О присоединении к России частично признанных республик действительно активно говорят как российские политики, так и представители самих ДНР и ЛНР. По информации РБК, в России политическое решение на этот счет уже принято, в Кремле «ждут отмашки от военных», а на местах начали работать российские политтехнологи. При этом «Коммерсант» писал, что власти не хотят совмещать референдумы в ДНР и ЛНР с российским Единым днем голосования в сентябре.

Первыми Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев — марокканца Брагима Саадуна и британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Их признали виновными в наемничестве и насильственном захвате или удержании власти. Они заключили контракт с украинской армией до февраля, служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе и добровольно сложили оружие.

Сохранить иностранцам жизнь потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, осужденные подали апелляцию. 12 июля глава Минюста ДНР Юрий Сыроватко заявил, что решение по ней, скорее всего, будет вынесено до конца месяца. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что для обмена заключенных нет оснований.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов»

В то же время порядок исполнения смертной казни власти ДНР разработали уже после вынесения решения. С 1 июля вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс. Документ предполагает казнь путем расстрела. Однако именно этот пункт должен был вступить в силу только к 1 января 2025 года — до этого момента исполнить наказание, согласно законодательству частично признанной республики, было невозможно. Этот мораторий местные власти отменили 12 июля — теперь расстрел, согласно законам ДНР, действительно станет возможным.

Эксперты уверены: если к моменту приведения приговора в силу ДНР будет присоединена к России, исполнение наказания вовсе станет невозможным: помешает действующий в России мораторий на смертную казнь. На территории, которая входит в состав другого государства, начинает действовать законодательство этого государства, объяснил NEWS.ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Всё законодательство, которое действовало в суверенном государстве, прекращает свое действие, так как это становится территорией другого государства. На всю эту территорию распространяется суверенитет в данном случае России, что означает исключительную юрисдикцию на применение исключительно законодательства Российской Федерации, — подчеркнул он.

Россия продолжает исполнять обязательства, взятые на себя при присоединении к европейской конвенции о защите прав и свобод, отметил эксперт. Речь идет, в частности, об исключении смертной казни из видов наказания. Лабин не видит оснований для отказа Москвы исполнять требования конвенции в случае присоединения ДНР к России.

Такого же мнения придерживается и юрист-международник Константин Семенко. По его словам, «если какое-то государство намерено ассоциироваться с Россией или хотело бы поддерживать дружеские отношения, то стоит смотреть в сторону неиспользования смертной казни».

Мне до сих пор представляется, что в какой-то момент все остановятся и дадут задний ход. Если хотите себя ассоциировать, надо общечеловеческие ценности принимать, — сказал юрист.

Фото: dan-news.info

Однако он напомнил, что в самой России тоже возникают дискуссии о возможности применения высшей меры. Последнее подобное обсуждение началось после исключения России из Совета Европы. Тогда разные политики, включая зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, высказывали мнение о возможной отмене моратория. Однако другие представители власти выказывались против.

Точку тогда поставил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он объяснил, что смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию. В силу требований ныне действующей Конституции единственным способом вернуть высшую меру является принятие новой Конституции.