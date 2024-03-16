«Ничего, пусть подавятся»: Захарова высказалась о голосовании за рубежом Захарова: Запад весь последний год делал всё для срыва выборов президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Все граждане России, невзирая на страну нахождения или политические взгляды, получили возможность проголосовать на выборах президента, заявила в интервью РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Тем не менее организаторы голосования столкнулись с препятствиями со стороны некоторых стран — в частности Прибалтики, добавила она. В комментарии ТАСС она отметила, что западные оппоненты Москвы приложили немало усилий, чтобы сорвать избирательный процесс.

Захарова отметила, что власти прибалтийских стран размещают на подходах к загранучреждениям РФ полицию и миграционные службы для проверки документов россиян, которые хотят попасть на избирательные участки. Дипломат указала, что целью таких мероприятий является запугивание.

По словам Захаровой, страны Запада весь последний год активно пытались сорвать президентские выборы в России. Она отметила, что оппоненты проводили дезинформационные кампании в киберсреде и пытались повлиять на мнение граждан с помощью «проплаченной оппозиции». Но, несмотря на все препятствия, люди объединились вокруг голосования, выразила уверенность она.

Страна объединилась, страна единая. Причем это единство и перед лицом той угрозы, которая очевидна, и единство — вот это самое важное — для решения стоящих перед нами задач. Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжут пеной, понимаете, исходят каким-то зеленым гноем. Ничего, пусть подавятся, — добавила дипломат.

Захарова ранее заявила, что власти Молдавии, действуя по указу Запада, строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье. По ее словам, власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии.