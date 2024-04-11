«Нет компромиссов»: Захарова раскритиковала «формулу мира» Зеленского Захарова: «формула мира» Зеленского не предполагает компромиссов и альтернатив

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского не предполагает компромиссов и альтернатив, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Конференцию в Швейцарии она назвала уловкой, добавив, что предложения Киева подразумевают полное игнорирование инициатив Китая, Бразилии, африканских и арабских государств, передает ведомство.

Озвученное устроителями «конференции» намерение вычленить из инициатив других стран общие компоненты — не что иное, как уловка. Хорошо известно, что «формула Зеленского» не предполагает компромиссов, альтернатив и полностью игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств, — заявила Захарова.

Любые мероприятия, которые не учитывают позицию России и основываются на положения формулы Зеленского бесперспективны, добавила дипломат. По этой причине Россия не посетит конференцию в Швейцарии, указала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что киевские власти не раз показывали свое намерение провести карательные акции в отношении жителей новых российских территорий и Крыма. По его словам, смысл «формулы Зеленского» заключается в приглашении к геноциду.