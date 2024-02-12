Небензя рассказал, как Донбасс мог вернуться в состав Украины Небензя: Украина могла вернуть Донбасс, если бы Киев что-то для этого сделал

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Украина могла бы вернуть Донбасс по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев предпринял для этого какие-то действия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, осуществление минского комплекса мер было бы лучшим сценарием решения конфликта.

По итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала. Прежде всего стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу, — сказал Небензя.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту в социальной сети Twitter (X), в котором говорится, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, это лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

Кроме того британский эксперт Лорд Эшкрофт заявил, что западные союзники Украины еще в 2014 году негласно советовали Киеву не бороться за Крым военным путем. Он отметил, что об этом ему рассказали 10 лет назад во время визита на Украину.