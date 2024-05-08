«Не верю Макрону»: в Госдуме выступили против олимпийского перемирия Депутат Свищев назвал лицемерным предложение Макрона об олимпийском перемирии

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Запад ведет себя неискренне и хочет использовать предстоящую Олимпиаду в Париже для дополнительной паузы в конфликте на Украине, поэтому и поднимает вопрос об олимпийском перемирии, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, это чистой воды лицемерие. Свищев считает, что подобные разговоры пошли из-за успехов российских военнослужащих в зоне СВО.

Если это искреннее олимпийское перемирие, это одна ситуация. Чтобы не было повторения истории, когда Меркель говорила, что Минские соглашения — путь к миру, а на самом деле выжидали паузу и дали время украинской стороне подготовиться к войне. Это лицемерие чистейшей воды. То же самое сейчас. Видят, что Россия добивается успехов на СВО, пытаются взять дополнительную паузу для Украины. Я не верю Макрону. Это все неискренне. В этом и проблема, — сказал Свищев.

Депутат напомнил, что Россию практически исключили из Олимпиады, спортсменов допускают с ограничениями, вводят санкции и на этом фоне олимпийское перемирие выглядит странно. По мнению Свищева, не нужно таким способом использовать предстоящие Игры.

Президент неоднократно говорил, что Россия всегда была готова к искренним переговорам. Они должны быть равноправными. А здесь через Олимпийские игры пытаются выждать и вымутить паузу, чтобы Украина получила преимущество на боевых полях. Мне кажется, это точно не имеет отношения к Олимпиаде. В условиях жесточайшей дискриминации на Олимпийских играх Россию и Белоруссию пытаются отстранить по надуманным политическим причинам, при этом израильские спортсмены участвуют в Олимпиаде и нет никаких проблем. Странная история, — заявил Свищев.

Ранее Макрон заявил, что рассчитывает обсудить «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению французского лидера, оно должно послужить посланием всему миру.