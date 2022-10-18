Раскол или пиар: зачем СР предлагает мобилизовать силовиков и депутатов Эксперты оценили законопроект, предписывающий отправлять на фронт в первую очередь сотрудников силовых структур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предписывает призывать по частичной мобилизации в первую очередь силовиков, а также лишить отсрочек депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это созвучно с недавним призывом главы Чечни Рамзана Кадырова отправить на Украину половину штатного состава силовых ведомств. Инициатива эсеров ложится на голоса критиков Минобороны — от Кадырова до популярных военных корреспондентов, которые ведут свои Telegram-каналы и требуют более активного проведения СВО. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что предложение СР больше похоже на пиар и попытку держать госслужащих и парламентариев «в тонусе». Они также сомневаются, что нововведение является частью внутриэлитного раскола и попыток «ястребов» раскачивать лодку.

«Процесс совершенствования»

О разработке документа, который вносит поправки в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», изначально сообщил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно, — написал он в своем Telegram-канале.

Инициаторами поправок помимо Сергея Миронова стали депутаты-эсеры Александр Аксёненко, Игорь Ананских, Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Андрей Кузнецов, Яна Лантратова, Олег Нилов, Александр Ремезков, Геннадий Семигин, Федот Тумусов и Алексей Чепа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Миронов

Федеральным законом разделяются понятия призыва на военную службу по мобилизации и частичной мобилизации, отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и по частичной мобилизации, — сказано в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении NEWS.ru.

Что касается парламентариев, поправки предлагают полностью исключить из действующей редакции ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» норму об отсрочке от призыва членам Совфеда и депутатам Госдумы (подп. 6 п. 1 ст. 18). Отправлять на фронт парламентариев предлагается и при частичной, и при полной мобилизации.

Отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, по частичной мобилизации по должности для сенаторов РФ и депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ. Сенаторам РФ и депутатам Государственной думы отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, частичной мобилизации предоставляется на общих основаниях, — говорится в пояснительной записке.

Документ также дополняет закон о мобилизационной подготовке, вводя ряд категорий граждан, которых необходимо призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь. Это сотрудники ФСБ, СВР, Росгвардии, военных следственных органов СК, военной прокуратуры, а также воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас.

Этот блок инициативы отчасти перекликается с идеей главы Чечни Рамзана Кадырова, недавно предложившего отправить воевать на Украину сотрудников ФСБ, прокуратуры, СК, УФСИН, ФСО и других силовых ведомств, а также МЧС. По его оценкам, силовиков в России (вместе с пожарными, спасателями и военнослужащими Минобороны) насчитывается около 5 млн человек, и «если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию».

Фото: ramzan/vk.com Рамзан Кадыров

Согласно указу президента Владимира Путина, с 1 января 2023 года численность ВС России будет составлять немногим более 2 млн человек, в том числе свыше 1,1 млн военнослужащих. При этом, как утверждает глава Минобороны Сергей Шойгу, общий мобилизационный ресурс в РФ составляет более 25 млн человек.

Вместе с этим справедливороссы предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. В их числе россияне, призванные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья (категория B), проходящие альтернативную гражданскую службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву. На срок до одного года предлагается дать отсрочку признанным временно не годным по состоянию здоровья (категория Г).

Кроме того, если закон будет принят, под частичную мобилизацию не попадут мужчины, у которых на иждивении находится трое и более несовершеннолетних детей (сейчас в законодательстве остаётся право на отсрочку при мобилизации, только когда речь идёт о минимум четырех детях в возрасте до 16 лет). Отсрочку также справедливороссы предлагают предоставлять россиянам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры (если нет других родственников), отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям и преподавателям вузов.

Как рассказала NEWS.ru автор поправок Яна Лантратова, проводимая мобилизация показала, что нормы, регулирующие её порядок, требуют «серьёзной доработки». Закон, как подчеркнула парламентарий, «давно не обновлялся и некоторые положения устарели и вызывают обоснованные вопросы общественности». Один из таких вопросов касается отсрочки при мобилизации для «родителей четырёх детей, а не трёх, если это уже многодетная семья», отметила она.

Изучив обращения граждан, мы предложили свои изменения в закон. Объявленная мобилизация подходит к концу, большая часть из планировавшихся 300 тысяч мобилизованных набрана, многие регионы выполнили план, но это не отменяет важности законодательных изменений. Наоборот, благодаря этой мобилизации мы выяснили, где надо менять закон, чтобы в дальнейшем, когда к нему обратятся вновь, он был более совершенным. Не стоит воспринимать это как подготовку ко второй волне [мобилизации]. Это процесс совершенствования действующего законодательства, — заявила Лантратова NEWS.ru.

«Сейчас не до этого»

Сенатор Андрей Клишас в свою очередь отозвался о законопроекте иронично. Комментируя его в своём Telegram-канале, парламентарий забеспокоился о судьбе целой думской фракции.

Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю, — написал Клишас.

Политолог Аббас Галлямов, комментируя законопроект, назвал его «банальным мироновским пиаром». По мнению собеседника NEWS.ru, «вряд ли Кремль будет им заниматься», потому что «ему сейчас не до этого». Похожего мнения придерживается руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв. Он полагает, что инициатива справедливороссов не имеет шанса быть принятой, а также уверен, что данный документ является примером популизма, а не предполагаемых внутриэлитных интриг со стороны критиков Минобороны.

Инициатива выглядела бы убедительнее, если бы депутаты фракции показали личный пример. Не думаю, что инициатива играет роль «торпеды» во внутриэлитных разборках, но своих коллег по Госдуме Миронов, безусловно, подставляет. Депутаты, желающие попасть на фронт, имеют такую возможность. Есть те, кто уже там, — сказал Калачёв.

Он напомнил, что «уже год назад средний возраст в Думе был 53 года, так что бронь можно смело снимать — по-любому не мобилизуют». К тому же, добавил политолог, «мобилизация в Москве закончена», а парламентарии стоят на воинском учёте по месту работы.

Юрист и бывший работник органов прокуратуры Алексей Федяров также считает законопроект популистским и не имеющим шансов на принятие. Он уверен, что «депутаты Госдумы и практически все серьёзные силовики имеют возможность договориться с военкомом каким-то образом не присылать повестку». По его мнению, законопроект — «чисто политическая история» для того, чтобы держать в тонусе парламент и силовые структуры, напомнив им, что их судьба находится в руках властей.



Он предположил, что в нынешней системе управления «человек, который выполняет какие-то полезные для государства функции, должен находиться в неопределённости, и если у него будет отсрочка, он будет спокоен, а сейчас спокойный депутат не нужен».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас нужен депутат, который зависит от исполнительной власти, и каждый из них в этой ситуации будет зависеть: может быть, условному Миронову пришлют повестку, а условному Валуеву — не пришлют. Кто это решает? Тот, кто присылает повестки, и никто более. Это прекрасный способ манипулирования депутатами, — заявил Федяров.

Он также полагает, что фактически «у силовиков нет отсрочек», а разговоры о них — это «миф, который придумывают управления кадров для того, чтобы у них народ не разбегался». Как и Константин Калачёв, Алексей Федяров не верит в то, что инициатива Сергея Миронова и его однопартийцев — это следствие политических разборок между властными группировками или давления «патриотической общественности» в лице военкоров и разного рода блогеров-«ястребов».

Все критики Минобороны слабы. А Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров не атакуют напрямую министерство, а выбирают персоналии. Генералам из Минобороны абсолютно плевать на все нападки разных военкоров или ещё кого-то. Эти люди выросли в аппаратной борьбе, живут в ней и победят всех. Всего лишь слух о том, что Минобороны обратилось в Роскомнадзор со списком неких военкоров, в течение часа уничтожил их «ястребиную» активность, и за последние дни они очень-очень сгладили тональность. То есть для Минобороны вся эта публика не конкуренты и не оппоненты, — пояснил Федяров.

Он полагает, что каким-то образом условные военкоры могут повлиять на общественное мнение, но «всем понятно, что за них не будут вступаться, прекращать против них уголовные дела, если до них дойдёт». По словам Федярова, «если [депутату Красносельского округа Москвы Алексею] Горинову [по новой статье УК о фейках про ВС РФ] дали семь лет, если есть много административок и уголовных дел на других людей, то и в данном случае — щёлк и всё».