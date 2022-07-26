«Не хватает Нарнии»: Кадыров высмеял форум свободных народов России Кадыров высмеял пражский форум свободных народов России

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высмеял форум свободных народов России, который прошел в Праге. Участники представили новую карту страны, поделенную на 34 государства, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России. Сам факт появления такой карты чеченский лидер назвал подтверждением слов российских властей о попытках развала РФ со стороны «псевдолибералов».

Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые «страны», входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона, — пошутил глава Чечни.

Также в шутку он выразил опасение из-за возможного «возрождения» в придуманных «псевдолибералами» сказочных королевствах «Дейнерис Бурерожденной, матери драконов».

Ранее Кадыров заявил о «грандиозных» планах по демилитаризации стран — участниц НАТО. Чеченский лидер пообещал после «взятия» Киева начать с Польши. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира».