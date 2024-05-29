Названы страны — лидеры по запросам электронных виз в Россию МИД России: Китай и ФРГ вошли в число лидеров по запросам электронных виз

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Граждане Китая и Германии оказались лидерами по количеству выданных электронных виз в Россию за первые четыре с половиной месяца этого года, заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В общей сложности иностранцам было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Среди лидеров также оказались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. Более половины из них (92 тысячи) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тысяч), Турция (13 тысяч), Индия (10,5 тысячи) и Саудовская Аравия (более 8,5 тысячи), — заявил Климов.

Он также отметил, что число отказов при оформлении единых электронных виз иностранцам не превышает показатели по выдаче бумажных виз. По словам Климова, их количество составляет менее одной десятой доли процента.

Ранее глава Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия и Сент-Люсия в ближайшее время договорятся о безвизовых поездках между странами. Дата и место подписания соглашения будут определены позднее. При этом Москва продолжает работать над безвизовыми поездками и в другие страны.