Переходный период для интеграции с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей действует со дня принятия до 1 января 2026 года, следует из текста постановлений Конституционного суда РФ. За это время регионы должны «строиться» в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также систему органов государственной власти РФ.
Кроме того, в рамках интеграции субъекты также будут решить вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории регионов.
КС России также признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав страны ДНР. ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР стали республиками с русским языком в качестве государственного. Согласно постановлению КС РФ, Россия гарантирует «всем народам, проживающим на территории» ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.