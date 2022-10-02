Полина Шестак

Названы сроки переходного периода для интеграции с Россией новых субъектов Переходный период для интеграции с Россией новых субъектов продлится до 2026 года

2 октября 2022 в 14:02

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России