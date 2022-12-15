Названы официальные даты сдачи ОГЭ в 2023 году В 2023 году ОГЭ для девятиклассников пройдет с 21 апреля по 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор и Министерство просвещения обнародовали приказ, в котором названы официальные даты сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2023 году. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что ОГЭ пройдет с 21 апреля по 1 июля.

Досрочно экзамены можно будет сдать с 21 апреля по 16 мая, в основной период — с 24 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября. 24 мая пройдет ОГЭ по истории, физике и биологии, 30 мая - экзамен по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня — по иностранным языкам. 6 июня состоится ОГЭ по русскому языку, 9 июня — по математике, 14 июня — по литературе.

Ранее центр экосистемной безопасности «Тинькофф» сообщил об обнаружении более 30 мошеннических Telegram-каналов, торгующих поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ. Общее число участников сообществ составляет более 1,5 млн человек. Мошенники втираются в доверие к школьникам примерами якобы правильных ответов предыдущих лет, а затем показывают положительные отзывы покупателей. Как только деньги перечислены, жулики перестают выходить на связь либо отправляют бланки с поддельными ответами.

Эксперты отмечают, что число таких каналов ежегодно увеличивается накануне экзаменов, но появление такого количества каналов стало особенностью этого года. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, это связано с увеличением числа пользователей Telegram и более медленной скоростью блокировки мошенников.