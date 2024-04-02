Названы населенные пункты, которые ВС России взяли под контроль в марте Шойгу: ВС РФ за март взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за прошлый месяц взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, к ним относятся расположенные в Донецкой Народной Республике села Красное, Тоненькое, Орловка и Невельское, а также поселок Мирное в Запорожской области.

Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении. Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — поселок Мирное, — сказал Шойгу.

Как подчеркнул министр, с начала 2024 года российская армия установила контроль над 403 квадратными километрами территории в новых регионах РФ. Шойгу добавил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины продолжает снижаться. По его словам, с января украинские войска потеряли более 80 тысяч бойцов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении составляет 650 метров. По его словам, наступление на населенный пункт продолжает 98-я ивановская дивизия ВДВ, которая занимает опорные пункты противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.