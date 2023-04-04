Названо имя нового посла России в Италии Путин назначил Алексея Парамонова новым послом России в Италии

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Алексей Парамонов

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Сергея Разова с должности посла России в Италии. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новым главой диппредставительства российский лидер назначил Алексея Парамонова.

Назначить Парамонова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Итальянской Республике, — говорится в тексте указа.

Также Путин назначил Парамонова новым послом России в Сан-Марино.

О том, что Парамонов сменит Разина, несколькими днями ранее сообщала газета La Repubblica. Ушедшему в отставку послу 70 лет. Он возглавлял посольство РФ в Италии с 2013 года. Парамонов же занимал пост директора Первого Европейского департамента в МИД России.

Ранее Путин назначил Михаила Баранова новым послом России в Брунее. С июня 2014 по сентябрь 2019 года Баранов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Лаосе, с 2019 года был заместителем директора Первого департамента Азии МИД России.

До этого президент России назначил новым послом РФ в Ливии бывшего замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Айдара Аганина. Россия приняла решение об открытии посольства в Ливии в октябре 2022 года. Здание диппредставительства будет расположено в городе Бенгази на востоке страны.