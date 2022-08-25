МЧС России располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области, заявил глава ведомства Александр Куренков, слова которого приводит ТАСС. Он оценил ситуацию как тяжелую, но контролируемую. Министр также уточнил, что сейчас в регионе действуют семь очагов пожаров, два из них локализованы.
Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов, — заявил министр.
Он добавил, что информация проверяется, с этим будут разбираться следственные органы.
При этом Куренков не стал прогнозировать сроки возможной локализации очагов в Рязанской области. По его словам, все зависит от погоды.
25 августа Куренков совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, министром природных ресурсов Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли в Рязанскую область, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Сообщается, что они сразу отправились на облет горящих лесов.
Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.