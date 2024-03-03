Названа сумма допсредств на выплаты матерям-героиням Кабмин дополнительно выделит более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России направит более 30 млн рублей в качестве дополнительных средств на единовременные выплаты матерям-героиням, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. В сообщении на сайте кабмина уточняется, что выделенные деньги также пойдут на выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава».

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с увеличением числа претендующих на соответствующие выплаты. Так, 20 млн пойдут на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 млн рублей — награжденным медалью этого ордена.

В кабмине напомнили, что удостоенные звания «Мать-героиня» получают по одному миллиону рублей. Родителям, награжденным орденом «Родительская слава», выплачивают 500 тысяч рублей, а получившим медаль этого ордена — 200 тысяч рублей.

Согласно указу президента РФ, звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Оно относится к высшим государственным наградам.

Ранее начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами. Во время церемонии генерал-лейтенант пожелал бойцам и их близким терпения, воли, успехов в тяжелом ратном деле, крепости духа и здоровья.