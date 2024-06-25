Названа самая безопасная страна для Ассанжа после освобождения Депутат Миронов: самой безопасной страной для Ассанжа будет Россия

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

Самой безопасной страной для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после освобождения будет РФ, уверен лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что в случае возвращения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа к власти в США дело против активиста могут возобновить.

Не исключаю, что если Трамп снова вернется к власти, то вместе с ним вернутся и обвинения против этого активиста (Ассанжа. — NEWS.ru). Мы хорошо знаем, как США умеют преследовать неугодных по всему миру. Как говорится, был бы человек, а статья для него у них всегда найдется. Поэтому полагаю, что самым безопасным местом для Ассанжа была бы Россия, — высказался Миронов.

Парламентарий уточнил, что сейчас нужно дождаться, чтобы Ассанжа действительно освободили. По его мнению, у него есть все шансы добраться до дома. При этом, как отметил депутат, неизвестно, что может произойти спустя год. По его словам, все будет зависеть от внутриполитической ситуации в США. Миронов также допустил, что ситуация с Ассанжем является пиар-ходом президента США Джо Байдена.

С одной стороны, они показывают силу американского правосудия, которое добилось осуждения иностранного гражданина за преступления против США. С другой стороны, это делается в либеральном стиле для заигрывания со своим электоратом и в угоду доминирующим в Америке демократическим СМИ, — добавил глава СРЗП.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Ассанж стал символом свободного интеллектуала в западном мире и разоблачений преступлений США. По его словам, международное гражданское общество и глубинные государства главных стран Запада уже 15 лет борются вокруг фигуры Ассанжа, при этом Россия в этой битве не участвует.