Названа предварительная причина крушения Су-34 в российском регионе Минобороны: Су-34 ВКС РФ мог потерпеть крушение из-за технической неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Предварительной причиной крушения самолета Су-34 Воздушно-космических сил России в горах Северной Осетии является техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. При крушении самолета экипаж погиб, передает ТАСС.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность, — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, разрушений на земле зафиксировано не было. Самолет Су-34 разбился в безлюдной местности. На место падения воздушного судна вылетела комиссия ВКС России.

Ранее Министерство обороны Финляндии заявило, что самолет ВКС РФ мог нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе. Утверждалось, что он находился в нем на протяжении двух минут. По факту произошедшего было начато расследование. Позднее Министерство иностранных дел Финляндии потребовало объяснения у российских дипломатов в Хельсинки из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны.

До этого сообщалось о крушении истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии в штате Махараштра Махараштра в поле недалеко от села Ширасгаон на западе страны. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы.