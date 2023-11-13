Названа предположительная дата проведения выборов президента России РИА Новости: президентские выборы в России могут пройти 17 марта

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Совет Федерации планирует объявить 17 марта 2024 года днем выборов президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в верхней палате парламента. По данным агентства, точную дату выборов могут назвать уже 13 декабря.

Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России, — заявил источник.

Согласно действующему законодательству, верхняя палата российского парламента должна определить дату выборов не раньше чем за 100 дней до их проведения. К кандидатам будут предъявляться определенные требования. Так, президентом России может стать исключительно гражданин страны в возрасте не моложе 35 лет. Кандидаты могут выдвигаться самостоятельно или от зарегистрированных партий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин пока не принимал решений о выдвижении своей кандидатуры на грядущих выборах. По его словам, граждан своевременно проинформируют касательно решения действующего главы государства. В то же время источники издания «Коммерсантъ» сообщают, что в Кремле уже начали обсуждать состав инициативной группы для выдвижения Путина.

Президентские выборы в 2024 году также пройдут и в США, действующий глава государства Джо Байден уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Однако некоторые эксперты сомневаются, что ему удастся одержать победу. По мнению журналиста издания Al Hadath, одной из возможных причин поражения Байдена станет его позиция по отношению к палестино-израильскому конфликту.