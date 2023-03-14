Названа дата рассмотрения закона об упрощенном гражданстве Депутат ГД Тайсаев: закон об упрощенном гражданстве рассмотрят во втором чтении в марте

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев рассказал «Известиям», что президентский законопроект «О гражданстве», который предполагает упрощенное получение российского паспорта более 20 категориям лиц, рассмотрят во втором чтении в конце марта или в течение апреля. По словам парламентария, инициатива находится в работе политиков уже около года. Первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин пояснил, что в настоящее время неизвестно какие изменения будут приняты в итоговом тексте документа.

Рассмотрение законопроекта «О гражданстве» во втором чтении возможно до конца весенней сессии. Сейчас он продолжает оставаться в положении принятого в первом. Ко второму внесено свыше 60 поправок. Но какие изменения будут приняты в настоящий момент, сказать нельзя, — сказал Затулин.

Отмечается, что в новую версию законопроекта также войдет предложение о лишении полученного гражданства за дискредитацию ВС РФ.

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ, а решение об этом может быть принято независимо от времени совершения подобных действий.