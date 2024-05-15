Названа дата единого дня голосования в России в 2024 году Памфилова: единый день голосования в России в 2024 году назначен на 8 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Единый день голосования в России в 2024 году назначен на 8 сентября, заявила председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии. По ее словам, избирательная кампания может еще измениться. Возможные перемены будут определены до 8 июля.

8 сентября у нас единый день голосования. По итогам сформированного нового состава правительства уже понятно, что четыре новых губернатора войдут в состав правительства, у нас предстоят выборы еще в пяти регионах, — сказала Памфилова.

В среду, 15 мая, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов регионов, поскольку некоторые теперь уже бывшие руководители перешли на федеральные должности. Так, Калининградскую область временно возглавит Алексей Беспрозванных, Кемеровскую — Илья Середюк, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев. Также врио губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин. Накануне Государственная дума России утвердила новый состав кабинета министров.

Перед этим пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при выборе кандидатов на региональные должности не будет соблюдаться «партийный принцип». Он подчеркнул, что главные критерии — это профессионализм, опыт работы и связь с конкретным регионом.