Назван возможный срок внесения в ГД проекта индексации пенсий Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут внести в ГД в июне

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму уже в июне, заявил ТАСС заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, уже ведется работа с Министерством труда и социальной защиты.

Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%, — отметил Исаев.

Парламентарий пояснил, что консультации по поводу деталей законопроекта еще продолжаются. Сейчас решается вопрос с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий работающих пенсионеров. По утверждению Исаева, власти ищут оптимальное решение в интересах людей.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума пообещал, что с 2025 года в России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная с 1 января 2016 года. Вице-премьер России Татьяна Голикова на полях ПМЭФ отметила, что для индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей. По ее словам, конкретную сумму нужно еще уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля. Голикова добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров.