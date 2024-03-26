Назван самый простой способ подключить частное предприятие к электросетям Депутат Говырин: подключить ИП к электросети теперь можно без выписки из ЕГРЮЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для подключения частного предприятия к электросетям больше не нужна выписка из ЕГРЮЛ и копия паспорта, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что бизнесменам разрешили не предоставлять копии свидетельства о госрегистрации организации или ИП, а также копии документов о постановке на учет в налоговом органе.

Представителям бизнеса больше не нужно предоставлять выписку из ЕГРЮЛ и копию паспорта, если заявка подается через «Госуслуги». ИП разрешили не предоставлять копии свидетельства о госрегистрации организации или ИП и копии документов о постановке на учет в налоговой, — добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул: раньше, при мощности, не превышающей 100 киловатт, заявление должно было содержать персональные данные юрлиц или ИП, включая полное наименование и номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и дату ее внесения в реестр для ИП, а также тип и адрес энергопринимающих устройств, местонахождение заявителя, сроки эксплуатации данных устройств, максимальную мощность и характер нагрузки. По его словам, при мощности, достигающей 750 киловатт, к указанной информации добавлялись данные о надежности энергопринимающих устройств, количестве точек присоединения, сроках ввода в эксплуатацию.

То есть, по сути, сокращается количество предоставляемых документов. Изменения помогут снизить нагрузку на бизнес, упростить административные процедуры и оптимизировать деятельность предприятий, — подытожил Говырин.

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