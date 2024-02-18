Стало известно, за выращивание какого дачного цветка можно сесть в тюрьму Депутат Гаврилов: выращивание ипомеи трехцветной грозит тюремным сроком

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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что в ряде случаев за выращивание ипомеи трехцветной можно подпасть под статью Уголовного кодекса России, наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, передает РИА Новости. По его словам, в семенах этого цветка содержатся галлюциногенные и наркотические вещества. Ответственность предусмотрена и за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, уточнил он.

Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление, — объяснил парламентарий.

В феврале правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории государства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список добавили 12 новых позиций, среди которых значатся наркосодержащие растения, такие как гармала, ипомея трехцветная, турбина щитковидная и другие.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы остановили Mercedes, в котором нашли 39 брикетов гашиша. За рулем находился гражданин Таджикистана, а рядом сидел его приятель, оба проживали на территории России легально.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.