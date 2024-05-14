Нарышкин рассказал о направлениях развития СВР Нарышкин: СВР внедряет новые методики и технически переоснащается

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Сергей Нарышкин

Служба внешней разведки в современных условиях должна постоянно внедрять новые методики и использовать новые технологии, заявил корреспонденту NEWS.ru глава службы Сергей Нарышкин в кулуарах во время консультаций в Совете Федерации. Он добавил, что задача ведомства состоит в постоянном обеспечении закрытой информацией руководство страны для принятия им соответствующих решений стратегического и тактического характера.

В нынешних условиях мы обязаны совершенствовать свою работу по трем направлениям. Во-первых, внедрение новых методик разведдеятельности. Во-вторых, постоянное переоснащение службы и использование новых технологий. И третье направление — развитие кадрового потенциала службы, — рассказал Нарышкин.

11 мая Нарышкин не исключил контактов с руководителем ЦРУ США в ближайшее время. Ранее, в феврале, Нарышкин пообещал продолжать взаимодействовать с руководителем Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. При этом он не стал называть конкретные сроки новых контактов.

Ранее Нарышкин говорил, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о планах российского нападения на НАТО представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.