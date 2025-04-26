Нарышкин ответил, пойдет ли Британия на диверсии с химоружием Нарышкин: Британия может пойти на провокации против России в любой стране мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Служба внешней разведки России полагает, что Великобритания способна совершить провокации против России, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Таким образом он ответил на вопрос, может ли Лондон пойти на диверсии на территории Украины с применением химического оружия. По мнению Нарышкина, провокаций со стороны Британии стоит ожидать в любой стране, передает ТАСС.

Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована, — уверен директор СВР.

Нарышкин также отметил, что британские спецслужбы довольно активно проводят такую грубую линию, в первую очередь в отношении России. Он подчеркнул, что Москва все это видит.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности побега президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Он выразил мнение, что сегодня не исключены самые разные варианты судьбы политика.

До этого Служба внешней разведки России назвала разлад между США и Евросоюзом фактором, способствовавшим ситуативному сближению Москвы и Вашингтона. При этом объединение государств может предотвратить «сползание мира» к новому глобальному конфликту, а также позволит противостоять возможным провокациям со стороны Украины и «обезумевших европейцев».