Нарышкин назвал опасного геополитического врага России Нарышкин: Британия остается опасным геополитическим противником России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Британия была и остается опасным геополитическим противником России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона». По его словам, фраза «англичанка гадит» актуальна и сегодня.

Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Нити многих войн и конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон, — сказал Нарышкин.

До этого он отмечал, что начало СВО является решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ. По его словам, действия Альянса представляли собой «наглую и агрессивную демонстрацию силы» в нарушение всех норм международного права, которая повлекла множество жертв среди мирного населения.

Ранее глава СВР заявил, что провал контрнаступления ВСУ очевиден. Он сообщил, что в проблемах Запад и Киев винят погоду и «кустарниковую растительность» на поле боя. Ранее Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровым людям страшно приезжать в страны Евросоюза из-за расплодившихся там извращений. По его словам, страны Запада стремятся заменить людей «биомеханоидами».

В свою очередь глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию локомотивом в борьбе за интересы других независимых стран. По его словам, государство готово бороться с политикой стран Запада по провоцированию локальных конфликтов во всем мире.