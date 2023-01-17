Нарышкин допустил возможность новой встречи с главой ЦРУ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил возможность встречи с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, передает ТАСС. В последний раз они встречались в ноябре 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Возможно, — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, будет ли еще встреча в таком формате.

Ранее глава СВР рассказал, что на предыдущей встрече обсуждались ядерная безопасность и вопросы, связанные с Украиной. Он также подтвердил слова временного поверенного в делах США в Москве Элизабет Руд, которая сообщила, что у Москвы и Вашингтона имеется канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Дипломат также отметила, что в случае необходимости Бернс и Нарышкин могут вновь провести переговоры.

В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ и главой СВР, но потом сами инициировали утечки. По его словам, источником утечки мог быть Госдепартамент или Белый дом.