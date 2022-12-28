Нарусова ответила на слова Медведева о предателях цитатой из Пушкина Нарусова: запрет уехавшим из России возвращаться в страну противоречит Конституции

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Людмила Нарусова

Предложение запретить уехавшим из России возвращаться в страну противоречит Конституции, которая гарантирует каждому гражданину право свободно выезжать за границу, заявила НСН сенатор Людмила Нарусова. Парламентарий напомнила зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, предложившему считать покинувших страну «предателями» и «врагами государства», что раньше инакомыслящих уже объявляли врагами народа. Член верхней палаты призвала не повторять ошибок советского прошлого, процитировав Пушкина.

Дмитрию Медведеву я бы напомнила, что он является выпускником юридического факультета СПбГУ, а понятие «предательство Родины» — серьезная статья в Уголовном кодексе. Просто потому, что ему эти люди не нравятся, объявлять их предателями юридически некорректно. Объявление инакомыслящих или просто мыслящих людей врагами общества и государства у нас уже было в истории, тогда их объявляли врагами народа. Как говорил Пушкин: «Ужели к тем годам мы снова обратимся?» — заявила Нарусова.

Сенатор также раскритиковала депутата Госдумы Николая Брыкина, который пообещал подготовить законопроект о признании «трусов-перебежчиков» и «предателей» иноагентами. Нарусова посоветовала Брыкину заглянуть в Конституцию, напомнив, что в ней есть статья 27, второй пункт которой гласит, что каждый гражданин может свободно выезжать за пределы РФ.

Депутаты неоднократно, видимо, желая показать, какие они патриоты, пытаются провести законы, создающие препоны тем гражданам России, которые по разным причинам, в том числе по своим убеждениям, уехали из страны. <...> Когда в недрах комитета по конституционному законодательству в Думе возникают такие суперпатриотические, как им кажется, идеи, неплохо было бы все-таки, чтобы их идеи соответствовали действующей Конституции, — сказала она.

Медведев 28 декабря в своем Telegram-канале предложил называть россиян, желающих поражения своей стране, hostis publicus — «враг народа» в переводе с латинского. Политик предложил и англоязычный вариант такого статуса — enemy of the state («враг государства»).