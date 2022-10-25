«Нападать везде»: Кадыров назвал всю территорию Украины российской Кадыров: Украина является территорией России, поэтому следует «нападать везде»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает всю территорию Украины российской, в связи с чем Вооруженные силы РФ теперь должны перейти от обороны к наступлению и начать «нападать везде». Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале чеченского руководителя. Он также добавил, что спецоперация является «битвой за веру» — джихадом, в связи с чем каждый уважающий себя мусульманин не будет искать отговорок, чтобы не участвовать в ней.

Я вам даю слово, мы будем нападать на них, каждый день. <...> Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская. Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде, — сказал Кадыров.

Он также призвал мобилизованных россиян не жаловаться на плохую экипировку, а отбирать ее у украинских военнослужащих, у которых, по словам Кадырова, «все есть».

Саму спецоперацию чеченский лидер назвал джихадом — битвой за веру. В этой связи, по его мнению, ни один мусульманин не станет предпринимать попыток уклониться от «уничтожения шайтанов».

Это джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал слабыми ответы России на обстрелы ВСУ новых российских регионов. Глава Чеченской Республики призвал принять более жесткие меры, чтобы противник «даже не подумал стрелять в нашу сторону». Он назвал происходящее «войной христиан и мусульман с сатанизмом».