«Нападать не собираемся»: Журова о словах главы Минобороны Финляндии Депутат Госдумы Журова: Россия не намерена нападать на Финляндию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала NEWS.ru заявление министра обороны Финляндии Тимо Кивинена о том, что финская армия десятилетиями готовилась к возможной войне с Россией. По словам парламентария, в Хельсинки могут готовится «к чему угодно», Москва нападать не намерена.

Они могут готовиться к чему угодно, мы на них нападать не собираемся. У нас с Финляндией есть довольно большое количество совместных программ. Это и приграничное сотрудничество, и добрососедские отношения. Хочу отдельно отметить, что к войне может готовиться финское правительство, простой народ ни к чему подобному не готовится, но, самое главное, и не собирается, — заявила она.

Журова добавила, что сама живет в Ленинградской области, поэтому хорошо знает обстановку на месте. По ее словам, люди с нетерпением ждут, кода все это закончится и будет как раньше.

Ранее американский представитель при НАТО Джулиан Смит сообщила, что Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите Альянса в Мадриде с 28 по 30 июня как приглашенные страны. Она также выразила уверенность в том, что эти государства скоро будут приняты в состав военно-политического блока, несмотря на протест Турции.