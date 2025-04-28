Найдено объяснение «наглого» призыва Украины немедленно объявить перемирие Депутат Водолацкий: Киев хочет восстановить силы на фронте с помощью перемирия

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги объявить перемирие с Россией уже сейчас связан с активным продвижением российских войск в зоне боевых действий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он назвал «наглым» заявление украинского политика и подчеркнул, что ВСУ просто необходима передышка, чтобы восстановить силы на фронте.

Призыв Сибиги связан с тем, что по всей линии боевого столкновения наши войска продвигаются вперед, избавляя населенные пункты от укрофашистской нечисти, от террористических групп, которые сегодня со всего мира собрались на Украине. Естественно, для того, чтобы остановить, передислоцировать свои силы и средства, им необходима передышка в виде так называемого перемирия. Это даже наглостью нельзя назвать. Наглость у них постоянно и везде, — высказался Водолацкий.

Депутат добавил, что такие «беспрецедентные подходы» к предстоящим переговорам показывают неготовность команды украинского лидера Владимира Зеленского к мирному диалогу. По его мнению, Киев «плюет» на президента США Дональда Трампа и его попытки привести Россию и Украину к соглашению.

Ранее Сибига заявил, что Украина предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина ввести перемирие в дни 80-летия Победы. По словам министра, Киев готов поддержать «долгосрочное, прочное и полное» прекращение огня.