«Надо заканчивать»: в СФ объяснили призыв министра обороны Италии к миру Сенатор Цеков: на Западе понимают, что украинский конфликт надо заканчивать

Фото: МО РФ

Запад устал от конфликта на Украине и накопление внутренних проблем стимулирует на принятие правильных решений по этому вопросу, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова министра обороны Италии Гуидо Крузетто, который выразил надежду на завершение украинского конфликта через семь-восемь месяцев. По мнению Цекова, это предваряющее заявление о поражении Украины.

Ряд западных политиков не то что понимают, но признают, что конфликт на Украине надо заканчивать. Они уже понимают, что Украина не победит. Высказывание министра обороны — в этом ряду. Есть усталость, Европа сталкивается с внутренними проблемами, которые усугубляются вниманием и помощью Украине. Это все идет по нарастающей. Накопление внутренних проблем стимулирует их на принятие правильных решений по Украине, — считает Цеков.

Как отметил сенатор, на самой Украине тоже стали понимать, что контрнаступление Вооруженных сил Украины складывается неблагоприятно.

Ранее Крузетто заявил, что Рим надеется на окончание украинского конфликта за восемь месяцев. По его словам, попытка контрнаступления ВСУ не оказалось прогулкой, как предусматривалось. Власти Италии также надеются на переговоры, которые могут начаться с прекращения огня.